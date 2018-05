Igor Protti evidenzia Immobile come uomo Match

Igor Protti, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, commenta il match contro l’Inter di domenica sera allo stadio Olimpico in Roma.

Il dirigente sportivo Igor Protti evidenzia nell’Intervista come i laziali siano avvantaggiati, la partita Lazio-Inter infatti sarà un match nel quale i biancocelesti partiranno favoriti grazie al fattore casa e alla possibilità di qualificarsi anche con un pareggio.

L’importanza del match di Domenica

«Quella di domenica prossima sarà una partita di straordinaria importanza: la Lazio parte dalla possibilità di avere due risultati su tre e di giocarsi questo spareggio davanti al proprio pubblico.

La bilancia pende dalla parte biancoceleste ma ci si gioca una fetta importante di stagione ed è una sfida da prendere certamente con le pinze.»

Inzaghi e Immobile gli uomini in più della Lazio

« La squadra di Inzaghi ha una sua identità: è stata forgiata con determinate caratteristiche quindi non dovrà snaturarsi quindi sono certo farà la sua solita partita cercando di costruire molto.

L’Inter, al contrario, se faticherà a trovare il vantaggio, ad un certo punto dovrà sbilanciarsi e ciò potrebbe far esaltare le qualità del reparto offensivo biancoceleste.

Immobile è un giocatore che dà certezze ai compagni, può trovare il gol in ogni momento della partita,

psicologicamente è un giocatore fondamentale da recuperare: riesce a capitalizzare il lavoro di tutta la squadra.»

Nell’Inter c’è Icardi

« Anche Icardi è un attaccante incredibile ma per la classifica marcatori faccio il tifo per Ciro, anche per il bene della nostra Nazionale.

Il classe 1990 può ricoprire più ruoli in avanti, svaria su tutto il fronte offensivo.

Inzaghi ha dimostrato di essere un grande allenatore, saprà bene quali accorgimenti apportare per arginare le qualità dell’Inter, che ha una rosa di assoluto valore. ù

Per il percorso del campionato, oggi chi ha qualcosa da perdere è la Lazio, che è in una posizione di classifica migliore e sembrava potesse raggiungere in anticipo l’obiettivo stagionale.»

Conclusione

« Sarà una partita nella quale tutti si presenteranno lasciando da parte i pensieri sul passato, conta solo il futuro:

entrambe le squadre hanno in mente la qualificazione alla Champions League e non penseranno alle precedenti trentasette giornate trascorse.»