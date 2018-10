(ID) Vieri su Inter-Milan: “Penso e spero che vincano i rossoneri”

Tra gli ex di entrambe c’è Bobo Vieri che azzarda anche un pronostico: 2-0 per i rossoneri e reti di Higuain e Cutrone.

E’ il giorno del derby di Milano, Inter-Milan. Una delle partite più attese non solo dalle tifoserie chiamate in causa. Il derby è una partita a se, come dichiarato da Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di vigilia, non vale solo tre punti ma molto di più. Con il pareggio della Juventus, ieri contro il Genoa, vincere per i nerazzurri diventa d’obbligo per avvicinarsi proprio ai bianconeri in testa alla classifica.

Molti sono coloro che in passato si sono resi protagonisti del derby e che hanno vestito sia la maglia nerazzurra che quella rossonera. Da Ganz, Brocchi, Crespo e Ronaldo a Ibrahimovic, Pirlo, Poli, Seedorf, Vieri e Pazzini ma non solo. Tra i più discussi troviamo Christian Vieri: all’Inter dal 99′ fino al 2005 dove ha collezionato ben 103 reti, per poi passare proprio al Milan per una stagione dove non ha brillato e mettendo a segno solo 1 gol. Un passaggio che fece molto discutere, mai piaciuto ai tifosi nerazzurri.

Interdipendenza.net ha raggiunto telefonicamente l’ex bomber per una breve chiacchierata in vista del derby di stasera. Bobo ha le idee chiare su quello che sarà Inter-Milan.

Come andrà il derby di stasera e un pronostico secco? : “Sinceramente penso e spero che questa sera vincerà il Milan”

Un pronostico? : “Finirà 2 a 0 e segneranno Higuain e Cutrone che si sta scoprendo un vero talento italiano”

Avendo giocato in entrambe e molto di più in nerazzurro perchè speri nella vittoria del Milan? : “Devo dire che mi piace il progetto rossonero. Mi piace Gattuso e i tanti giovani italiani a cui sta dando fiducia”

Derby a parte, mercoledì c’è Barcellona-Inter. Anche li perderanno i nerazzurri? “Non credo. In Champions ci sono motivazioni diverse e l’Inter può dire la sua”