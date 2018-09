(ID) Samp-Inter | Pagliuca non ha dubbi su chi vincerà e frena i nerazzurri

L’ex portiere ha le idee chiare sulla sfida tra blucerchiati e nerazzurri e punta il dito su Nainggolan

Alle 20:30 andrà in scena a Marassi Sampdoria-Inter, gara non facile per i nerazzurri visto l’ottimo inizio di stagione dei blucerchiati. A far paura sono soprattutto i due che guidano l’attacco doriano, Quagliarella e Defrel che hanno già colpito Napoli e Frosinone. L’Inter dovrà cercare di mettere a segno la gara perfetta sperando nelle invenzioni di Nainggolan e i gol di Icardi.

Tra i grandi ex delle due squadre i tifosi ricorderanno sicuramente il portiere Gianluca Pagliuca. Vice campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1994, le stagioni migliori della sua carriera le ha passate proprio nella Sampdoria, dal 1986 al 94′, e nell’Inter dal 94′ al 99′ vincendo anche una Coppa Uefa. L’ex portiere bolognese è intervenuto ai microfoni di InterDipendenza su quella che è la sfida tra le sue due squadre del cuore. Non ha dubbi su chi la spunterà: “Visto l’inizio di stagione di entrambe e le motivazioni vedo l’Inter favorita per la vittoria“. Convinzione nata soprattutto dopo la vittoria in Champions dei nerazzurri contro il Tottenham. Pagliuca si è espresso anche su ciò che potrebbe fare l’Inter da qui alla fine della stagione e su cosa deve migliorare. “Per dare continuità al gioco e ai risultati l’Inter deve trovare il miglior Nainggolan“. Quello che si aspettano tutti in casa nerazzurra ma dopo i guai muscolari sembra stia ritrovando la forma migliore e si vede