ID News – Uno sguardo alle prime pagine in edicola stamani

Diamo uno sguardo alle prime pagine in edicola stamani. Come facile immaginare, gran parte delle stesse è dedicato alla Nazionale di Mancini, che conferma la crescita vista nelle ultime uscite, ma continua a non fare gol.

Prime pagine: ecco i titoli più importanti

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: “L’Italia c’è, ma il gol?”. Titola così la rosea, che giudica positivamente la prova degli azzurro di Mancini contro il Portogallo. Alla squadra guidata dall’ex tecnico dell’Inter è mancato soltanto il gol; lo 0-0 permette così al Portogallo di accedere alla Final Four della Nations League.

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport è ancora Italia: “Bella Mancio. Niente Final Four, ma col Portogallo la Nazionale conferma la crescita. Gran gioco per un’ora, Verratti ispirato, ma poche conclusioni, Immobile errore fatale.

Sulla prima pagina di Tuttosport oltre che per l’Italia di Mancini, c’è spazio per il mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano torinese, i Nerazzurri sarebbero sulle tracce di Benassi e Chiesa, ma oltre ai due italiani, sul taccuino di Ausilio ci sarebbero anche altre due pedino viola: “L’Inter su Benassi e Chiesa. Il futuro passa da Firenze. Seguiti con interesse Lafont e Veretout“.