(ID) Nainggolan all’Humanitas in questi minuti per le visite, poi sarà…

Nainggolan sta sostenendo le visite mediche

Radja Nainggolan, neo acquisto dell’Inter, che lo ha prelevato dalla Roma per 22 milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano. Qui il ninja sosterrà la prima fase delle visite.

Una volta terminata questa prima fase, il calciatore si dirigerà verso il Coni dove sosterrà la seconda e ultima parte di visite mediche, che gli consentiranno di ottenere l’idoneità sportiva. In seguito, con ogni probabilità, farà visita alla sede nerazzurra per firmare il suo nuovo contratto con l’Inter.

Dopo il ballo di folla di ieri, arriva un’altra giornata frenetica, quella di oggi, che lo consegnerà definitivamente al mondo nerazzurro. Parallelamente, a Roma, si stanno svolgendo le visite mediche di Santon e Zaniolo, i due calciatori nerazzurri inseriti nell’affare Radja.

Visite terminate all’Humanitas

Nainggolan ha terminato la prima parte di visite all’Humanitas. Adesso ci sarà qualche ora di attesa per lui, fino alle 14, quando si recherà presso l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI per sostenere la seconda, e ultima, parte di visite mediche. Dopo arriverà la visita in sede per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime tre stagioni.