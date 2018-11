(ID) Mercato Inter: L’Ag. di Malcom: “Nessuna offerta dai nerazzurri”

Smentite le voci dell’interesse dell’Inter per Malcom. Inoltre Pastorello crede nell’arrivo di Marotta in nerazzurro.

In questi giorni si parla molto di Malcom in ottica Inter. Da quando è stato acquistato questa estate dal Barcellona, il brasiliano non ha trovato molto spazio nei blaugrana. Qualche minuto di gioco dove non ha brillato. Una situazione che inizia a star stratta al giocatore così come al Barcellona. Si è parlato di una possibile cessione già a gennaio con l’Inter pronto a investire su di lui visto già l’interesse nel mercato estivo.

Abbiamo raggiunto telefonicamente l’agente e intermediario del giocatore Leonardo Cornaccini che dall’Arabia Saudita ha fatto chiarezza sulla situazione di Malcom. Smentite tutte le voci che sono circolate in questi giorni. “Tutto ciò di cui si è parlato non è nulla vero. Malcom lo sa benissimo che la competizione al Barcellona è tanta. Ha solo bisogno di tempo, le qualità per fare bene le ha tutte. Inter? Non c’è stato nessun contatto tra i nerazzurri e i blaugrana per il giocatore. A gennaio non si muove”.

Smentite quindi le voci di mercato che vedevano Malcom in ottica Inter. Dello stesso avviso è Federico Pastorello, intermediario italiano del giocatore che ribadisce la voglia di Malcom di giocarsi le sue carte nel Barcellona così come è certo del matrimonio che si farà tra l’Inter e Beppe Marotta.