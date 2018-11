E’ ancora Luka Modric il nome forte in casa Inter

Luka Modric e Inter, un matrimonio che si vuole fare da tempo, un matrimonio che potrebbe realizzarsi a gennaio. Il centrocampista croato, miglior giocatore dell’ultimo mondiale disputato in Russia questa estate, è ancora un obiettivo primario per i nerazzurri.

Nell’ultima sessione di mercato, le voci si sono fatte sempre più insistenti sul passaggio di Modric dal Real Madrid all’Inter. Un trasferimento bloccato dal presidente dei blancos Florentino Perez, che dopo aver perso Cristiano Ronaldo, non ha voluto lasciar andare anche il miglior giocatore dell’ultima edizione della Champions League.

Le ultime

Ricordando che la volontà del croato continua ad essere quella di lasciare Madrid per una nuova esperienza, con l’Inter prima scelta in assoluto, la carte in tavola non sono cambiate. Vivi, anzi vivissimi, i contatti tra le parti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net in Spagna, Modric è l’obiettivo principale dell’Inter per il mercato di gennaio. Il centrocampista è gradito a Luciano Spalletti, è il giocatore che qualitativamente potrebbe alzare il livello del gioco della squadra. Il giocatore croato vuole fortemente l’Inter.

Operazione alla portata?

Se in estate il passaggio di Luka Modric dal Real Madrid all’Inter ha visto il blocco causato dal muro fatto da Florentino Perez, a gennaio la situazione potrebbe essere già definita a favore dei nerazzurri. Il contratto di Modric scadrà il 30 giugno 2020. Il giocatore ha ribadito più di una volta che non rinnoverà con il Real Madrid.

Più passa il tempo, più il valore di Modric scende, avvantaggiando il futuro club. Difficilmente si arriverà alla situazione che vedrà il giocatore poter firmare per un altro club a parametro zero. Oltre a questo, in casa Real Madrid la stagione è al momento disastrosa. Esonerato Lopetegui per gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora, il clima nello spogliatoio non è dei migliori. Modric non ha giocato con molta continuità in questa prima parte di stagione e, sicuramente, anche il morale del giocatore croato non sarà dei migliori. Tutti elementi che potrebbero portare al passaggio del centrocampista croato all’Inter già nella prossima finestra di mercato.