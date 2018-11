(ID) Ganz: “Atalanta-Inter? Dico 1X2, Marotta? E’ una garanzia assoluta”

Maurizio Ganz in esclusiva: “Atalanta-Inter? Gara molto difficile. Scudetto? L’Inter può con un Icardi così”

Atalanta-Inter è una di quelle gare ostiche sulla carta e difficili sul campo. Domani alle 12:30 i nerazzurri di Spalletti saranno chiamati all’esame “Dea”. Ritroveranno Gasperini che a Milano non ha lasciato bellissimi ricordi ma troveranno i bergamaschi più agguerriti che mai. L’Inter è reduce da sette vittorie consecutive oltre al pareggio col Barcellona. L’Atalanta, invece, ha collezionato tre vittorie nelle ultime tre gare e sembra ritornata la squadra, forte e bella da vedere, di un tempo.

Negli ultimi dieci anni l’Inter ha faticato non poco a Bergamo, solo un successo e con Spalletti l’anno scorso i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0.

Molti sono coloro che hanno vestito entrambe le maglie nerazzurre, da Vieri a Ventola, fino a Schelotto e senza dimenticare chi ne ha segnati di gol con le due maglie nerazzurre, Maurizio Ganz. Tre stagione nell’Atalanta, dal 1992 al 95′, due anni all’Inter con 68 presenze e 26 gol, e ritorno a Bergamo nel 2000. Con i bergamaschi ha collezionato in totale 100 presenze e 42 gol.

Indimenticabile per Ganz , durante le stagioni all’Inter, la proclamazione come miglior marcatore nella Coppa Uefa 1996-97 dove collezionò 10 gol in 16 gare. Per questo lo chiamano “El segna semper lu“. Noi di InterDipendenza abbiamo raggiunto Ganz telefonicamente per una breve chiaccherata in vista di Atalanta-Inter.

Come vede l’Inter dopo gli ultimi risultati tra campionato e Champions? Credo che i nerazzurri siano convinti dei propri mezzi. Sono maturati partita dopo partita.

L’Inter può davvero ambire allo scudetto visto anche il cammino della Juventus e del Napoli? Può giocarsi le proprie carte per ambire allo scudetto, non ho dubbi,grazie soprattutto a Icardi.

In questo periodo si parla molto dell’arrivo di Marotta all’Inter e sta dividendo molto l’opinione pubblica. Un suo pensiero a riguardo? Al di la di tutto, della provenienza e delle esperienze passate, Marotta è una garanzia assoluta.

Un pronostico su Atalanta-Inter, una sfida che lei sente particolarmente perchè ha giocato in entrambe. L’Atalanta in casa è forte e per la partita di domani prevedo 1X2 perchè i bergamaschi si sono ripresi ed ora è un’altra squadra rispetto a un mese fa.