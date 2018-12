(ID) Francesco Moriero: “La Roma ha cambiato molto. Pronostico? Finirà…”

In esclusiva le parole di Francesco Moriero sulla Roma

In esclusiva ai microfoni di interdipendenza.net, ha parlato l’ex di Roma ed Inter, Francesco Checco Moriero, analizzando la squadra giallorossa.

La Roma è una tua grande ex, cosa ne pensi della squadra attuale?

“Ha cambiato tanto, ha venduto giocatori importantissimi, Nainggolan, Strootman e sta giocando con molti giovani. Sta crescendo ma è discontinua, è una Roma differente tra campionato e Champions League, dove in coppa sembra una squadra trasformata, mentre in Serie A ha qualche difficoltà in più. Ha tutti i mezzi per entrare tra le prime quattro perché è comunque una squadra forte con giocatori di valori. Allenare o giocare a Roma non è facile, è un ambiente particolare, devi scendere in campo per vincere e convincere. Di Francesco sta cercando di trovare un certo tipo di equilibrio, sapendo che è una piazza piena di pressioni. E’ un allenatore che sta crescendo, un valore aggiunto di questa squadra. Ha fatto benissimo lo scorso anno e sono certo farà benissimo anche quest’anno. E’ differente allenare la Roma l’Inter o altre squadre”.

Un pronostico per questo Roma Inter?

“1 X 2 (ride ndr)”.

