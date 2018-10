(ID) Comunicato ufficiale sull’intervista a Christian Vieri

Dopo la pubblicazione dell’intervista con protagonista l’ex calciatore, tra le altre, di Inter e Milan, la Direzione di Interdipendenza.net è stata contattata dall’entourage di Christian Vieri. In un clima di reciproca e totale collaborazione, è stato accertato che il numero (fornito al nostro Federico Ranauro da colleghi di altre testate e prontamente comunicato all’ex calciatore per le indagini di rito) non è assolutamente a lui riconducibile.

Lo spiacevole episodio ha consentito di accertare l’esistenza di una persona (attualmente non identificata) che si spaccia per il grande campione rilasciando dichiarazioni a suo nome.

Persona che, con ogni probabilità, ha reso dichiarazioni anche ad altre testate giornalistiche fingendosi per l’ex centravanti dell’Inter.

Inter Dipendenza e Christian Vieri si riservano di adire, congiuntamente e disgiuntamente, azioni legali nelle opportune sedi civili e penali al fine di tutelare i reciproci interessi.

La Redazione ringrazia il calciatore ed il suo entourage per la comprensione e la pacatezza dimostrata nella gestione di una vicenda di incredibile delicatezza.

La Direzione di Inter Dipendenza