(ID) Caorsi: “L’Inter è tornata grazie a Suning. Anti Juve? Al momento…”

Intervista a Adriano Caorsi, periodista professionista, molto vicino all’ambiente Genoa, dal match di oggi fino a Suning, molti i temi trattati

L’Inter targata Suning vuole continuare il suo momento positivo in campionato. Dal 26 ottobre scorso il colosso cinese è unico proprietario del club nerazzurro, dopo aver preso le quote di Erick Thohir. Steven Zhang è stato nominato nuovo presidente dell’Inter.

Oggi a ‘San Siro’ arriva il Genoa. I nerazzurri andranno alla caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. Di fronte, una squadra che, dal cambio di allenatore, non ha ancora trovato il successo, con due pareggi e una sconfitta. La redazione di interdipendenza.net ha intervistato Adriano Caorsi, periodista professionista, grande conoscitore dell’ambiente Genoa. Una piacevole chiacchierata sul match di oggi, sulla situazione in casa Genoa e sulla proprietà cinese dell’Inter.

L’intervista

Da Ballardini a Juric, come è cambiato il Genoa in queste settimane? “Difficile dare una risposta. E’ cambiata sicuramente la tifoseria, che adesso è spaccata tra chi rimpiange Ballardini e chi, invece, appoggia Juric e la squadra. Il Genoa con Ballardini giocava davvero male, con Juric si sono visti alcuni schemi, ma il percorso è davvero lungo e insidioso. Speriamo non salti il banco perchè sarebbe un disastro”.

Una vittoria che manca da quattro giornate, ma prestazioni comunque positive contro Juventus, Udinese e Milan. Contro l’Inter che Genoa si aspetta? “Spalletti studia gli avversari, sa che il Genoa è molto vulnerabile centralmente, quindi allargherà il gioco e, successivamente, accentrerà la palla per colpire la difesa a zona rossoblu. Attenzione ai calci piazzati, i gol arriveranno da lì”.

La squadra di Spalletti è lanciata in campionato dopo un inizio difficile. Dove può arrivare l’Inter? E’ l’anti-Juventus? “No. Per ora anti-Juve non ne vedo. I bianconeri saranno artefici del loro destino, che sia positivo o negativo”.

L’Inter ora è di Suning. Il colosso cinese riporterà i nerazzurri nell’elitè del calcio mondiale? “L’idea è quella, ma le altre società non staranno a guardare. La Juventus sta parlando con Marcelo da tre mesi e il Real, giusto per fare un altro nome, ha in mano tre giovani campioni. Insomma, i giochi sono aperti e l’Inter adesso c’è”.

La redazione di interdipendenza.net ringrazia Adriano Caorsi per la disponibilità .