Deciso il futuro di Icardi, è il capitano a svelarlo sui social

Inter: Icardi saluta Nainggolan e…non solo

(Inter Icardi) “Non ci sarà più da lottare contro…da oggi lotteremo insieme“. Con questo messaggio capitan Icardi ha accolto Nainggolan al suo arrivo in nerazzurro.

Icardi, checchè se ne dica, svolge il suo ruolo di primus inter pares nella squadra con grande presenza ed efficacia e questo modo di fare è stato molto apprezzato nei tempi passati. Ancor di più lo è oggi. all’arrivo di un autentico top player come il centrocampista belga.

Icardi svela il suo futuro

Ma l’importanza del messaggio non si ferma qui. C’è qualcosa addirittura di più importante in quelle poche parole di Maurito, Quel “lotteremo insieme” svela il suo futuro, insieme a Nainggolan, nell’Inter di domani.

Difficile dire se Icardi abbia voluto dare questa notizia in questa occasione quasi come un comunicato ufficiale personale. Certo è che le sue parole sono inequivocabili e sembrano chiudere ogni spazio alle polemiche ed alle voci delle settimane passate.

E’ Icardi stesso a dirlo, Non ci sarà un futuro nè alla Juventus nè al Real, nè al Chelsea nè a Monaco. Il suo futuro è al fianco di Nainggolan, all’Inter, insieme a lui, per far sognare i tifosi. Per riveder le stelle, le stelle prima di tutto sono necessarie in campo. L’Inter è sulla strada giusta, Mauro Icardi ne dà una ulteriore conferma.