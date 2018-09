Icardi dall’Argentina: “Sono qui per dimostrare che valgo”

ICARDI, LE SUE PAROLE DALL’ARGENTINA

Icardi ha parlato dal ritiro della Nazionale Argentina, e lo ha fatto ai microfoni di Tyc Sport. Ai microfoni dell’emittente, il capitano dell’Inter ha confidato le sue sensazioni in attesa delle prossime gare: “Voglio dare l’esempio in nazionale, infatti sono sempre disponibile e sono qui per dimostrare che valgo. Scaloni? Mi sta dimostrando che sono importante per lui. Non mi chiedo perché non sono stato convocato per il Mondiale in Russia, penso al futuro”.

In campo con la Colombia

Arrivato in ritardo in ritiro (con il permesso del ct), il capitano nerazzurro non giocherà alla prima amichevole dell’Argentina con il Guatemala, ma sarà a disposizione per la seconda, contro la Colombria.