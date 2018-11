Inter News: Maurito zittisce tutti

(Inter News) Su 7Gold non è raro trovare Luciano Moggi ospite delle varie trasmissioni. Un fatto che continua a lasciare stupiti molti, data la condizione dell’ex dirigente juventino radiato dopo le sentenze di Calciopoli.

Ieri sera era presente alla trasmissione che commentava in diretta la partita dell’Inter contro il Barcellona. Gara difficilissima per l’Inter, ancor più per Mauro Icardi, stretto nella tenaglia difensiva blaugrana e impegnato soprattutto nel pressing sulla ripartenza dell’azione del Barca.

Mentre Filippo Tramontana commentava la gara, dopo che Malcom aveva portato in vantaggio gli iberici, Moggi si è lanciato in una osservazione su Icardi che più banale non si può. Quanti palloni tocca, fa tre gol tutti insieme, partecipa poco all’azione e via dicendo.

Tutto il repertorio delle solite cose ormai trite, sentite e risentite sul capitano nerazzurro , abituato a smentire tutti a suon di gol. Chi lo aspettava in campo europeo dopo i tanti gol in serie A è stato servito anche su questo piano dai due gol in tre partite prima di ieri sera.

Proprio mentre Moggi esponeva i suoi concetti, Mauro l’ha messa dentro, chiudendo la bocca a lui e a tutti gli altri da inserire nelle categorie di gufi, rosiconi ecc. La ciliegina finale l’ha messa Filippo Tramontana, rivolgendosi a Moggi con il gesto di Icardi con le mani alle orecchie come a dire “non vi sento, tutti zitti adesso'”

Anche personaggi dell’esperienza di Moggi non hanno ancora ben compreso le caratteristiche del bomber argentino, la sua straordinaria capacità di capitalizzare quel poco che il convento gli passa.

Meglio così, meglio che Maurito continui a farsi beffe di questi signori a suon di gol, strozzandogli in bocca le parole.