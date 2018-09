(GdS) Icardi e CR7, cosa li lega a Sergio Ramos e Balotelli?

Inter Icardi al top, anche nei motori

(Inter Icardi) Il sito Gazzetta.it ha dedicato spazio ad una passione che, da sempre, occupa grande spazio nel modo di presentarsi dei giocatori, specialmente di quelli più famosi. Il detto donne e motori sembra nato apposta per i divi del pallone ed è proprio sulla passione sfrenata per le auto che si sofferma la Gazzetta.

Auto ovviamente non banali, esemplari unici o quasi, pezzi da collezione, questo figura nei garage di molti dei campioni di ieri e di oggi.

Cristiano Ronaldo viene ad esempio indicato come amante a tal punto del rombo dei motori da averne messi insieme ben 22 nella sua collezione privata, fatta di Ferrari, Maserati, Bugatti e Audi. 22 pezzi di lusso gelosamente tra le quali la Mercedes GLE 63 AMG postata in questi giorni dal campione portoghese sui suoi profili social. Valore anche modesto se paragonato ad altre, circa 150.000 euro.

Poteva mancare il capitano dell’Inter in questa rassegna? No di certo, le sue immagini con l’Hummer dorato sono rimaste famose, ma il pezzo pregiato della sua collezione dovrebbe essere la Lamborghini Spyder Huracan, di colore azzurro intenso con intarsi neri. “Solo” 190 mila euro il valore di questa bomba.

Balotelli e Muntari amano il mimentico

Un personaggio come Balotelli non poteva non far parte dii questa compagnia. La Gazzetta evidenzia come anche il parco auto di Super Mario rispecchi l’ appariscenza del personaggio. L’esemplare più conosciuto tra i suoi pezzi pregiati è una versione a edizione limitata della Bentley Continental Supersports, con colorazione mimetica.Prezzo di listino base: 255.000 Euro.

Lamborgini a tinta mimetica nel cuore anche di Sulley Muntari, un altro che va pazzo per le auto. Forse anche un po’ troppo visto l’inconveniente che, secondo la Gazzetta, avrebbe subito con il sequestro di un SUV sequestrato per non aver pagato alcune rate.

Eleganza e aggressività

L’eleganza non è da tutti anche in questo settore, così come in campo. David Beckam non si smentisce, il suo pezzo forte è una Rolls Royce Phantom decappottabile, nera con interni bianchi dal valore di circa 370mila euro.

Chi ha deciso di farsi notare non per le prestazioni o per il prezzo del suo mostro quattroruote è di certo Sergio Ramos, fotografato recentemente con una macchina di tutt’altro stile. Una Fiat 600 d’epoca personalizzata con la scritta SR4 sulle portiere, regalo del fratello.

Nota finale per la Muscle Car di Kevin Prince Boateng, da poco rientrato in Italia, che decise di annegare il dispiacere di un pessimo mondiale in Brasile con l’acquisto di questo “mostro” .

