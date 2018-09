Inter News : Icardi gode al profumo di Viola, un martello contro Firenze

Inter News Icardi, Fiorentina vittima preferita

(Inter News Icardi) Da quando è arrivato all’Inter Mauro Icardi è andato a segno praticamente con tutte le avversarie che la serie A gli messo di fronte. Insieme alla Juventus ed alla Samp, la Fiorentina è una delle sue vittime preferite. Nelle ultime due stagioni poi il bomber argentino ha “massacrato” la porta gigliata, 8 gol nelle ultime quattro di campionato con questo score:

28 novembre 2016: Inter – Fiorentina 4-2, doppietta Icardi

22 aprile 2017: Fiorentina – Inter 5-4, tripletta Icardi

20 agosto 2017: Inter – Fiorentina 3-0, doppietta Icardi

5 gennaio 2018: Fiorentina – Inter, 1-1, 1 gol di Icardi

La tripletta inutile

La gara di Firenze dell’aprile 2017 è rimasta nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. Era l’Inter in caduta libera di Pioli contro la Viola di Paulo Sousa, con Vecino a segno due volte contro i futuri compagni di squadra e con un gol dell’indimenticato Davide Astori. Vecino aveva portato in vantaggio la Viola, poi ripresa da Perisc e poi ancora avanti con il primo gol di Icardi. Dopo il pareggio di Astori l’Inter si squagliò come neve al sole, permettendo ancora a Vecino e due volte a Babacar di aprire la festa. Il capitano andò a segno nel finale di gara due volte, gol buoni solo per la classifica cannonieri e per ammorbidire un boccone davvero duro da ingoiare.

(Inter News Icardi)