Icardi continua a segnare

Non sembra volersi fermare Mauro Icardi prosegue il suo periodo di forma, l’attaccante si è sbloccato anche con la maglia dell’Argentina. Contro il Messico arriva il suo primo gol in carriera con la nazionale. Sono bastati 70 secondi a Maurito per depositare la palla in rete.

Da un rinvio è scaturito il gol, uno due con Lamela e poi dritto verso la porta. Un gol davvero di pregevole fattura. Il momento positivo del bomber nerazzurro prosegue in nazionale, questa rete è davvero una bella notizia, visto il desiderio e la voglia del capitano di sbloccarsi con l’albiceleste. Dopo molte vicissitudini ha trovato un tecnico che ripone piena fiducia in lui.

Il video del gol