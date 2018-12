Icardi e il feeling con il gol all’Olimpico. Peccato per Lautaro…

Icardi. Ci sono luoghi in cui una persona può sentirsi a casa e questo vale anche per i giocatori. Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ad esempio, come riportato dall’edizione di oggi di Tuttosport, può considerare l’Olimpico come un luogo speciale.

I ricordi di Icardi all’Olimpico

Mauro Icardi, infatti, ha disputato la sua prima partita in Serie A allo Stadio Olimpico. Era il 26 settembre 2012, la “sua” Sampdoria sfidò la Roma. Nelle ultime tre sfide disputate nell’impianto del Coni contro i giallorossi e la Lazio, ha siglato 5 reti che hanno permesso ai nerazzurri di trionfare in tutte le circostanze. Il numero 9, inoltre, nelle ultime tre trasferte ha rispettato la regola del cinque grazie alle doppiette segnate con Spal e Lazio a cui va aggiunto il rigore di Bergamo.

La mancata coesistenza con Lautaro Martinez

L’attaccante argentino, però, ancora non è riuscito a coesistere con il connazionale e amico Lautaro Martinez, ma al momento il progetto non è contemplato nei piani di Spalletti. Il Toro deve ancora mandare a memoria i movimenti per la fase difensiva necessari per gli equilibri di squadra e di conseguenza questa sera Icardi giocherà con Keita (o Perisic) e Politano. Martinez, dunque, potrebbe essere utilizzato nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto. Questo però all’Inter non se lo augura nessuno.

