Icardi, l’analisi di Trezeguet dovrebbe far riflettere in molti: i dettagli

In esclusiva per la redazione di Sky Sport, David Trezeguet ha parlato della prestazione di ieri sera di Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha toccato pochi palloni, ma come suo solito, anche senza palla, alla squadra ha dato una grossa mano. La sfida contro i bianconeri, complice anche la presenza assillante di Giorgio Chiellini, non ha permesso al bomber argentino di fare quel che gli riesce meglio: il gol.

Trezeguet: “Icardi è stato poco aiutato”

A parlare della prestazione di squadra soffermandosi sul capitano interista, ci ha pensato David Trezeguet, un altro che di fiuto del gol ne capisce parecchio. Queste le sue parole: “L’Inter ha fatto la sua partita, purtroppo non è riuscita ad approfittare dei nostri errori, la Juve finalmente prende un distacco importante anche su una rivale diretta come l’Inter. Giudizio su Icardi? E’ un grandissimo bomber, giocatore determinante per l’Inter e il campionato. Non è stata una partita semplice, Chiellini e Bonucci non sono semplici da affrontare. E’ stato poco aiutato, la verità è che non è mai riuscito a mettersi in mostra. Meglio per la Juve”. L’auspicio è che l’Inter si lasci alle spalle la delusione torinese per ripartire al meglio già contro l’Udinese, sfida casalinga in programma sabato prossimo alle ore 18:00.