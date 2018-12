Icardi, il gesto che racconta molto sul suo futuro (TS)

Icardi svela il suo futuro

Il giorno dopo Inter PSV è stato allucinante in casa nerazzurra. Molti chiedevano la testa di Spalletti, molti altri, invece, si chiedevano cosa avesse fatto Icardi a fine stagione. La risposta l’ha data lui stesso attraverso i suoi canali social. Il capitano nerazzurro, infatti, ha postato un’immagine con la quale ha raccontato le sue 200 gare in nerazzurro condite da 119 gol.

Come caption di questo post ha scelto: “200 presenze per l’Inter, 119 gol. To be continued…”. Proprio in quel “To be continued”, che tradotto vuol dire “Continua”, sta il segnale chiaro ed inequivocabile sul suo futuro. Rimarrà anche per la prossima stagione e farà di tutto per riconquistare la Champions già in questa.

L’Inter, tra l’altro, è terza con cinque punti di vantaggio sulla quinta, la Lazio, nonostante si parli di crisi. Il Milan, quarto, è a tre punti di distanza. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per ripetere, magari con meno sofferenze, l’impresa compiuta l’anno scorso all’ultima giornata contro la Lazio.

Real più lontano, ma…

Tra i più grandi estimatori di Icardi c’è senza ombra di dubbio il Real Madrid che, presto o tardi, dovrà rinnovare il suo reparto offensivo a partire da Karim Benzema, ormai 31enne. Inoltre, la clausola presente nel contratto del capitano nerazzurro gli consentirebbe di liberarsi per “soli” 110 milioni, cifra esigua considerate quelle che girano in questi anni.

La sua volontà però è quella di restare a Milano, lo sta dimostrando in tuti i modi. L’ultimo tassello è il rinnovo del contratto per il quale non c’è ancora accordo con la società. Possibile che, con l’avvento di Marotta, le trattative possano sbloccarsi rapidamente. Perché uno come lui merita un contratto da quello che è: un grandissimo top player.