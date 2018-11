Icardi, il capitano si fa sentire anche quando non gioca

Icardi, parole da captiano

Il capitano nerazzurro, Mauro Icardi, non ha giocato, dal primo minuto, contro il Frosinone, lasciando spazio al suo amico e compagno di reparto Lautaro Martinez. Tournover programmato in vista del Tottenham e vittoria agevole contro il Frosinone per 3 reti a zero. L’assenza di Maurito dal primo minuto non si è fatta sentire, anche grazie alla splendida prestazione di Keita Baldé Diao. Fuori dal campo, il numero 9 fa sentire la sua presenza, lui è la “chioccia” di Lautaro, sono circolate numerose voci riguardo ai due ma il loro rapporto è affiatato, anche se in campo non scendono contemporaneamente; quando lo hanno fatto, a Barcellona, il più giovane dei due ha servito una palla splendida valida per il pareggio. La rete messa a segno dal numero 10 nerazzurro ha molto di Maurito, spizzata aerea volta a battere l’estremo difensore avversario anticipando sul tempo tutta la difesa. Il giovane sta apprendendo e crescendo, anche grazie ai consigli del capitano.

Icardi si complimenta con la squadra

Bravi Ragazzi, grande partita⚫️🔵 #MI9 💥