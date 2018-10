Inter News Icardi, un ex all’esordio al Nou Camp

(Inter News Icardi) Nella conferenza stampa di presentazione di Barcellona Inter, Mauro Icardi ha ricordato con grande piacere il suo periodo in Catalogna. E’ stata la sua prima esperienza nel calcio che conta anche se non ha mai avuto l’occasione di giocare al Nou Camp. Sarà dunque l’esordio anche per lui domani sera in questo stadio fantastico.

Una sfida straordinariamante importante, alla quale Maurito arriva gasatissimo dal sigillo decisivo nel derby di domenica scorsa e intenzionato a lasciare aperta la striscia di gol in Champions dopo le perle con il Tottenham e il PSV. Il sito di Tuttosport sottolinea una bella iniziativa che il Barcellona ha realizzato per salutare il suo ex giocatore.

Il video del Barca

“BarçaInter in coming… Recordamos los goles de Icardi con el Barça”. Così, ieri, intorno all’ora di pranzo il profilo twitter del Barcellona ha dato il suo ideale bentornato a Maurito Icardi, dal 2008 al 2011 promessa della Cantera probabilmente più famosa del mondo.”

Tuttosport ricorda che Maurito era arrivato nella cantera blaugrana nel 2008 e che proprio il suo vecchio club ha deciso di fargli un gran regalo, un video con alcuni dei suoi gol più belli di quegli anni. Poi arrivò il 2011, Pep Guardiola stava mettendo su la sua macchina da guerra nella quale però non c’era posto per un centravanti puro. Il suo gioco ragionato, la sua ragnatela infinita non prevedeva la presenza di una punta con le caratteristiche di Icardi. Arrivò così l’ok di Pep alla cessione e Maurito arrivò alla Sampdoria. Non c’era spazio per un nove vero, si cercava un falso nueve, salvo poi, due anni dopo, andare a prendere Luis Suarez per 80 milioni. Ma i soldi da quelle parti non sono un problema.

Icardi ha avuto solo belle parole per il suo vecchio club ma è indubbio che non sia stato facile per lui lasciare quella maglia proprio mentre stavano arrivando successi a valanga. Se qualche sassolino fosse rimasto nelle sue scarpe con Pep Guardiola arriva ora l’occasione di saldare il conto. Per la gioia sua e nostra.

Fonte Tuttosport