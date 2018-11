Il capitano Mauro Icardi è stato premiato quest’oggi, la gioia del giocatore nerazzurro per questo doppio premio

Miglior marcatore della serie A 2017/2018, miglior giocatore del mese di ottobre: Mauro Icardi è stato premiato quest’oggi. Il capitano nerazzurro ha ritirato i due premi, postando la gioia per questo traguardo sul profilo Twitter.

Muy contento de haber recibido mi premio de ‘Capocannoniere’ 2017/2018 🏆 y el premio mejor Jugador del mes Octubre 2018 🏆 #MI9 ⚽️⚫️🔵 pic.twitter.com/Kn8bZeweOt — MauroIcardi (@MauroIcardi) 10 novembre 2018

Ottobre show

Dopo una grande stagione passata, con il titolo di miglior marcatore della serie A con 29 reti in 34 incontri, Mauro Icardi sta incantando anche in questa prima parte del 2018/2019.

Dopo una partenza non positiva, il centravanti argentino ha ripreso a segnare con una continuità incredibile: 9 reti negli ultimi 9 incontri giocati tra campionato e Champions League. Sei reti segnate in serie A, 3 reti realizzate in Champions League contro Tottenham, Psv e Barcellona. Domani proverà a trascinare l’Inter nell’insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, dove i nerazzurri hanno vinto solo tre volte negli ultimi 14 anni.