Icardi, dopo la rete contro il Barcellona parla dell’amuleto: è un giocatore

Mauro Icardi ancora in rete, nel post partita il capitano nerazzurro ha parlato dell’amuleto, facendo riferimento ad un giocatore specifico

L’Inter pareggia contro il Barcellona 1-1, grazie alla terza rete in Champions League di Mauro Icardi. Un gol arrivato nei minuti finali, come contro il Tottenham, per far esplodere ‘San Siro’ e sentire il boato degli 80.000 spettatori.

Nel post partita, il capitano nerazzurro ha parlato della partita giocata contro i catalani. Ecco le sue parole presenti sul sito ufficiale del club: “Abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, i catalani sanno giocare la palla e pressano molto bene a tutto campo. Col loro palleggio ti fanno correre molto a vuoto ma noi non abbiamo mai mollato e nel finale fortunatamente è arrivato il mio gol. L’andamento della partita di stasera è stato simile a quello della sfida col Tottenham, nel finale avremmo anche potuto trovare il secondo gol”.

Amuleto Vecino

Nel gol del pareggio dell’Inter, c’è ancora una volta la presenza di Matias Vecino. Icardi ha così commentato: “Vecino determinante in occasione della mia rete? E’ il nostro amuleto, se succede qualcosa nel finale c’è sempre lui di mezzo…”.

Dopo la rete segnata contro il Tottenham in pieno recupero nell’esordio dell’Inter in Champions League, Vecino è stato determinante anche questa sera, con il tentativo di tiro nell’azione del gol di Icardi. Un tiro che è diventato un assist per l’attaccante argentino, letale in area di rigore, che non ha fallito l’occasione, portando l’Inter a conquistare un punto fondamentale.