Icardi deluso dai suoi compagni: le sue parole (GdS)

Icardi deluso

Chissà, forse Mauro Icardi aveva sognato di tornare a Barcellona da eroe, da calciatore che ora s’è fatto grande nonostante la poca fiducia dimostratagli dai blaugrana. E invece no, niente gol, dopo i due consecutivi realizzati contro Tottenham e PSV. E tutta l’amarezza per la sua prestazione, e per quella dei suoi compagni, è venuta fuori nel post partita.

Ecco le sue parole: «Io credo che la differenza con il Barcellona ci sia stata soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo fatto una gara non da Inter: abbiamo concesso troppi spazi e lasciato il gioco in mano a loro. Nei primi 45 minuti li abbiamo fatti segnare e poi diventa difficile fare risultato contro

una squadra così forte. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, gli abbiamo fatto sbagliare tanti passaggi e potevamo fare qualcosa di più noi nel finire meglio l’azione».

Non ha tutti i torti Maurito. L’Inter ha tenuto botta al Barca, ma se al Camp Nou ti difendi e basta, prima o poi, il gol lo prendi. Serviva più coraggio, più determinazione. Poco male, grazie al PSV è una sconfitta indolore. Ma nel match di ritorno l’Inter dovrà fare un’altra partita.

“Ci vediamo a San Siro”

Mauro Icardi lancia la sua personalissima sfida al Barcellona: «Nella sfida di ritorno a San Siro dovremo assolutamente fare una grande partita per conquistare i punti che ci servono per passare il girone e andare agli ottavi di finale».

Sfida aperta quindi per il Barcellona. Maurito ha una voglia matta di fargli vedere cosa si sono persi facendolo andare via a cuor leggero. Quale occasione migliore se non nella sfida di San Siro davanti a 78mila interisti? Appuntamento quindi per il 6 novembre alle ore 21.