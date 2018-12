Icardi al Bernabeu, ecco perchè non bisogna far scoppiare nessuno caso

Dopo la sfida del Bernabeu di ieri sera che ha visto trionfare il River Plate, la stampa sembra essersi “accanita” sulla presenza di Icardi. Il bomber nerazzurro, da buon argentino, non ha voluto perdersi il fascino della partita più sentita del mondo. I giornali italiani però, non hanno visto di buon occhio questa sua presenza a Madrid.

Alcuni parlano di imbarazzo dell’Inter (probabilmente riferito al fatto che domani i meneghini si giocheranno la qualificazione in Champions). Un fattore che, secondo loro, avrebbe potuto irritare i tifosi. Icardi però, da professionista esemplare quale è, aveva chiesto il permesso alla società giorni fa. Permesso che, vista anche la presenza del Direttore Sportivo Piero Ausilio e del vice-Presidente Javier Zanetti, è stato abbondantemente approvato.

Icardi, il Corriere della Sera difende l’argentino

Sulla turbolenta reazione dei giornali italiani alla presenza di Maurito al Bernabeu, il Corsera spiega: “L’argentino, dopo l’allenamento di ieri mattina, insieme alla moglie Wanda Nara è volato a Madrid per assistere al Superclasico River-Boca, che hanno visto anche il direttore sportivo Ausilio e il vicepresidente Zanetti. Un permesso chiesto giorni fa dall’attaccante. Icardi è un capitano e un professionista esemplare, ma alla vigilia di una sfida così delicata non è forse stata la scelta più felice. Domani si gioca, qualificarsi significa intascare almeno altri 14 milioni tra i soldi dell’Uefa e incasso futuro. Un bottino che va oltre un riscatto atteso sei anni”. Questo è quanto scritto dal quotidiano milanese che, in maniera molto trasparente, ha voluto difendere l’attaccante da accuse inutili.