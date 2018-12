Icardi al Real Madrid a gennaio? Parla il tecnico Solari

Direttamente dalla Spagna, Marca riporta le parole di Santiago Solari in conferenza stampa riguardo un possibile acquisto a gennaio di Icardi. Il tecnico delle merengues, ha affrontato la tematica relativa ad un possibile investimento in attacco. Le attuali lacune della squadra dal punto di vista realizzativo, hanno fatto scattare nel Real Madrid la voglia di effettuare investimenti pesanti proprio nel reparto offensivo.

Tra i nomi più graditi al club spagnolo, ci sarebbe proprio quello del capitano dell’Inter Mauro Icardi. Su eventuali acquisti roboanti già nella prossima sessione di mercato invernale, Santiago Solari, che ha ereditato da poco il posto da Julien Lopetegui, ha dichiarato:

“Eventuali rinforzi a gennaio? Non so come stanno le cose. Gli acquisti invernali non rientrano nella mia sfera di competenza“. Queste le parole dell’allenatore del Real Madrid. Pensare che l’Inter si privi del proprio bomber/capitano, specialmente a stagione in corso, ad oggi appare un’ipotesi molto remota. Per questo motivo, un trasferimento dell’ex Sampdoria nella capitale spagnola nei prossimi mesi è praticamente impossibile.

Icardi, adesso l’Inter deve blindarti

Come ormai noto a tutti, nel suo attuale contratto, l’attaccante argentino ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro esercitabile solo da club esteri dall’1 al 20 luglio. Per questo motivo, per evitare che a qualche top club venga l’idea di esercitarla, l’Inter dovrà proporre quanto prima ad Icardi un rinnovo con ingaggio da top player con conseguente aumento dell’importo dell’attuale clausola.