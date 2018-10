Icardi, al gol impazziscono tutti: l’esultanza dell’ex bomber è epica

Il gol di Icardi ha regalato il derby ai nerazzurri, un ex attaccante dell’Inter impazzisce di gioia, la sua reazione alla rete della vittoria

Un gol al 92°, Mauro Icardi fa esplodere ‘San Siro’ di gioia per l’ennesima volta in carriera. Tifosi scatenati, tra questi, un tifoso nerazzurro particolare, un interista vero. E’ Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, che ha postato un video sul profilo Instagram.

Una gioia senza freni, con l’ex giocatore nerazzurro che esulta. “Vamos, forza Inter”, così Zamorano nel video.