Icardi a zero gol: il tweet tagliente di Fabrizio Biasin

Sono ancora zero le reti di Mauro Icardi, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo in campionato, tre degli attaccanti più attesi. Nessun allarme, però, secondo Fabrizio Biasin, che ironizza sul fatto che i tre centravanti non abbiano ancora realizzato reti: “Ronaldo, Icardi e Higuain arriveranno quantomeno al 16 settembre senza aver segnato neppure un gol in serie A. Sapete cosa significa questa cosa? Niente, faranno anche quest’anno una marea di gol”, scrive su Twitter il noto giornalista.

Fonte: FcInter1908.it