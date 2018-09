Icardi polemico: “I giornali parlano troppo! Sul rinnovo mia moglie…”

Mauro Icardi si è sbloccato in questo campionato, mettendo a segno la sua prima rete alla sesta giornata. Il capitano nerazzurro è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 a fine gara per commentare la vittoria appena conquistata. Molti gli argomenti trattati: dalla presunta pressione per il gol che non arrivava fino alla questione del rinnovo contrattuale. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter.

Questa squadra è maturata?

“Non lo so, ma ci sono degli aspetti in cui dobbiamo migliorare. Oggi ad esempio abbiamo concesso molte occasioni agli avversari. Dobbiamo lavorare per migliorare la fase difensiva. In avanti abbiamo la qualità per risolvere le partite”.

Oggi è arrivata la prima rete in campionato. Ti sentivi sotto pressione per il gol che non arrivava?

“Io penso che i giornali parlino troppo. E anche sui social succede la stessa cosa. Ho sulle spalle 120 gol in Serie A, quindi sono molto tranquillo sotto questo punto di vista.”

Sul rinnovo contrattuale?

“Ogni anno esce fuori la storia del rinnovo contrattuale. Io sono tranquillo e continuo a fare quello che devo. Poi su un eventuale prolungamento del contratto si parleranno mia moglie e la società. se ci sarà da fare un adeguamento si farà”.