Ibrahimovic racconta un episodio con Chiellini

Zlatan Ibrahimovic non le manda certo a dire. Il Mirror ha pubblicato un estratto della sua biografia. Il pezzo tratta di un litigio tra lo svedese e Chiellini, ai tempi di un Inter Juventus.

“Chiellini era un mio compagno di squadra a Torino, poi fummo avversari quando io passai all’Inter. Lui mi provocava con le parole durante la partita, poi mi colpì alle spalle: un gesto da codardo perché non vedi l’avversario e in questo modo non puoi difenderti. Caddi a terra dolorante, la botta fu parecchio dolorosa. Gliele promisi, ma non ci fu la possibilità di ricambiare il “favore”. Allora, a fine gara mi avvicinai a lui, lo presi per la testa e lo trascinai come fosse un cane disobbediente. Lessi nei suoi occhi la grande paura. “Volevi combattere e come mai adesso hai paura?”sibilai, e mi diressi verso lo spogliatoio”.

Fonte: Mirror