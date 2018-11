Un nuovo passaggio dell’autobiografia di Zlatan Ibrahimovic

Nuovi stralci dell’autobiografia di Zlatan Ibrahimovic. Alcuni di essi riguardano anche il passato interista dello svedese. Come riporta oggi ‘Fuorigioco’, il settimanale della Gazzetta dello Sport, Ibra racconta anche dell’addio alla Juventus. Tutto sarebbe nato da una lite con Luciano Moggi che, dopo l’espulsione dell’attaccante contro il Bayern Monaco, gli disse di potersi scordare il rinnovo. “Non voglio restare a Torino. Non c’è niente che tu possa fare per farmi rimanere”, rispose Ibrahimovic. Un addio inevitabile dopo lo scoppio di Calciopoli.

Sul passaggio dall’Inter al Barça, invece, l’ex nerazzurro scrive: “Mentre Maxwell raccoglieva le sue cose, gli passai un paio delle mie scarpette da gioco dicendogli: ‘Portamele a Barcellona. Tanto a breve ti raggiungo’. Tutti si misero a ridere. Pensavano stessi scherzando. Di lì a due giorni, il Barça m’invitò a un incontro ufficiale e dopo venti minuti ero un giocatore blaugrana”.