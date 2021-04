Nicolás Burdisso ospite stasera de I Gemelli and Saba

Stasera - alle 21:15 - torna l’appuntamento con il talk show “I Gemelli and Saba”, sul canale Twitch de La Voce Nerazzurra.

Ospite di questa settimana di Raffaele Garinella, direttore editoriale di Inter Dipendenza, e Mario Spolverini, giornalista e scrittore, sarà l'indimenticabile Nicolás Burdisso, ex difensore nerazzurro, con trascorsi importanti anche alla Roma, Torino e Genoa. In studio, come sempre, anche l'Agente Fifa e giornalista Sabatino Durante.

Il palmares di Burdisso è da eletto del calcio: quattro scudetti in Italia con l'Inter, due in Argentina con il Boca Juniors, la conquista della medaglia olimpico, tre Coppe Libertadores sempre con il Boca Juniors e due Coppe Intercontinentali.

Burdisso ha un forte legame anche con la Coppa Italia, competizione conquistata nel 2004/2005 e 2005/2006. Nel 2006/2007 con quattro reti si è laureato capocannoniere del torneo. Niente male per questo ex difensore centrale con il vizietto del gol.

Burdisso ha intrapreso la nuova carriera da dirigente ed ha ricoperto l'incarico di direttore sportivo del Boca Juniors. Una serata davvero da non perdere in compagnia di un grande ospite.