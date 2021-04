I Gemelli and Saba: l’ospite di giovedì sarà Maurizio Pistocchi

Nuova grandissima puntata per il podcast di Inter Dipendenza, “I Gemelli and Saba” che andrà in onda domani sera a partire dalle 21.15. L’ospite della serata sarà il giornalista Maurizio Pistocchi.

Maurizio Pistocchi, nella sua carriera, si è diviso tra scrivania, campo e redazione, dopo aver esordito, come giornalista, collaborando con Il Resto del Carlino e, poi, divenendo corrispondente per Il Giornale. Lavora anche per il Cesena come dirigente accompagnatore della squadra Primavera, affiancando dal 1979 al 1981 un allenatore che farà, successivamente, la storia del calcio mondiale come Arrigo Sacchi.

Entra nel gruppo Fininvest dal 1986, svolgendo il ruolo di inviato per il mondiale di Italia ’90 e di commentatore del mondiale Under 20 l’anno successivo. Ha continuato fino al 2017 a fare parte di molti programmi tv Mediaset tra cui Guida al Campionato, mentre dopo il 2017 ha fatto parte esclusivamente della redazione sportiva dell’emittente.