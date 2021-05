Andrea Stramaccioni ospite domani sera de I Gemelli and Saba

Domani, giovedì sera, alle 21:15, si ripropone l’appuntamento con la trasmissione “I Gemelli and Saba”, sul canale Youtube de La Voce Nerazzurra. Ospite di questa serata sarà Andrea Stramaccioni.

Ex allenatore nerazzurro, Strama ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Roma, per poi passare all'Inter. Poi, un lungo girovagare tra Udinese - l'unica altra squadra allenata da Andrea in Italia - Panathinaikos, Sparta Praga ed Esteghlal, club iraniano.

45 anni, con Stramaccioni sarà una bellissima puntata all'insegna del calcio e dell'interismo. Non perdetevela.