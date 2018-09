Handanovic, parole da leader in vista della Champions League

Handanovic parla in vista delle prossime sfide dell’Inter

Ad Appiano Gentile, Samir Handanovic ha parlato oggi ai microfoni di Inter TV: “Questa settimana c’è la sosta e recuperiamo, anche mentalmente, in vista della partita con il Parma. È sempre importante ripartire dopo aver vinto una partita”.

“Con la Champions dobbiamo imparare a recuperare subito, giocando ogni tre giorni bisogna sempre essere pronti. Girone Champions? Sicuramente un gruppo tosto, ma stiamo lavorando per arrivare a giocare anche questo tipo di gare.

Dobbiamo comunque concentrarci per ottenere dei buoni risultati anche in Campionato. La forza del gruppo è molto importante perchè le gare saranno tante. Dobbiamo stare uniti, ci sarà bisono di tutti. Un gruppo si vede anche in queste cose, tifiamo tutti l’uno per l’altro”.

Fonte: Inter.it

Orlandoni: “Ci sta qualche errore per Handanovic”

Paolo Orlandoni, portiere dell’Inter dal 2005 al 2012, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Network, difendendo Samir Handanovic dopo gli errori commessi nella partita contro il Torino e ha parlato delle ambizioni della squadra di Luciano Spalletti.

“Ci sta che Handanovic possa commettere un errore. Ottimo lavoro dell’Inter in estate. Con i nuovi acquisti i nerazzurri possono arrivare a contendere il titolo alla Juventus”.

Orlandoni ha ricordato l’Inter del Triplete: “Nell’Inter del 2010 c’erano tanti leader e un gruppo molto unito che aveva tanta voglia di vincere. Se oggi manca un leader? Le squadre si costruiscono negli spogliatoi, non servono prese di posizioni plateali”.