Handanovic, la candida ammissione del numero 1 nerazzurro (GdS)

Handanovic migliore in campo

E’ stata una partita straordinaria quella di ieri sera per Samir Handanovic, autore di almeno 6/7 interventi decisivi. Interventi che gli sono valsi lo scettro di migliore in campo assegnatogli dalla Gazzetta dello Sport. Ed è proprio la rosea che ha riportato le parole dello sloveno rilasciate al termine del match.

Eccole: «Loro hanno fatto molto meglio di noi. Potevamo fare qualcosa in più. Se loro hanno sempre il pallone si soffre. Ma penso che queste partite fanno bene perché ti fanno crescere». Un pareggio salutare quindi, arrivato dopo la sconfitta in trasferta proprio contro il Barcellona.

E poi ancora: «Dopo l’1-1, però, pensavo anche di vincerla perché San Siro ti dà qualcosa in più. Lo spirito che abbiamo messo in campo mi piace e abbiamo giocato meglio che a Barcellona. Non sono deluso, voglio migliorare in Europa come abbiamo fatto in Italia. È chiaro che il Barcellona insegna calcio, non solo a noi». Una grande verità, questa, raccontata da Samir.

La candida ammissione

Handanovic, nel prosieguo delle interviste nel post partita, ha ammesso candidamente che sul gol di Malcom poteva fare di più: «Potevo fare di più sul gol, si sa che Malcom è sinistro e non va sul destro. Ha calciato tra i due uomini, forse è stato bravo lui ad anticipare il tiro».

Un’ammisione che certifica la grandezza del campione che è, che però rimane umile e ammette gli errori che commette con grande tranquillità. Questa è la strada giusta per crescere e migliorare, anche dopo partite non propriamente giocate alla perfezione.