Samir Handanovic ha parlato al termine di Atalanta-Inter

Giornata da dimenticare per Samir Handanovic, che ha incassato quattro reti nella pesante sconfitta di Bergamo. Il passivo poteva essere maggiore, il portiere nerazzurro ha salvato la propria porta in diverse occasioni.

Al termine del match, Handanovic ha commentato la sconfitta. “L’Atalanta ha meritato di vincere, questo è innegabile. Oggi abbiamo giocato male e fallito una prova d’appello, perché questo è un campo importante dove misurarsi. È una battuta d’arresto, dovremo rivedere bene la partita perché abbiamo fatto male nel possesso, loro erano più pronti di noi. Abbiamo già giocato partite difficili qui a Bergamo, ce l’aspettavamo ma non abbiamo reagito nel modo giusto. Non credo comunque che la partita con il Barcellona abbia influito più di tanto. Noi dobbiamo pensare sempre in grande perché la storia dell’Inter ce lo impone”.

(fonte: inter.it)