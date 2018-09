Handanovic intervistato da InterTV

Il portiere sloveno dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale del club, InterTV.

Le parole del portiere sloveno

“Abbiamo attaccato tutta la partita senza sbloccarla, la situazione poteva prendere una direzione diversa e poi abbiamo preso gol nel finale. Questo è il calcio, per fortuna martedì contro il Tottenham abbiamo subito l’occasione per superare questo momento. Credo che sin qui abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, dobbiamo renderci conto di cosa non sto andando e rialzare subito la testa. Il fuorigioco in occasione del gol? Non ho visto partire il tiro avendo la visuale coperta ma non cerchiamo alibi”.

Il gol del Parma potrebbe essere viziato da una posizione irregolare. Una prestazione assolutamente negativa quella degli arbitri. Un rigore solare negato a Ivan Perisic, in quell’occasione Di Marco sarebbe stato espulso.

Episodi discutibili

Fonte: inter.it