Handanovic, parole importanti

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Le sue parole non devono passare inosservate.

“La colpa non è solamente di Spalletti, bisogna uscirne da squadra, insieme. Tutti abbiamo delle responsabilità, non solamente il mister. Ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, noi giocatori in primis, sappiamo che non stiamo dando il massimo”.

Il numero uno nerazzurro, richiama l’attenzione di tutti sulla squadra, scaricando di responsabilità Spalletti. Non manca una stoccata ad alcuni compagni, che a detta dello sloveno non stanno dando il massimo. Probabile che al termine della gara ci sia stato un acceso confronto nello spogliatoio, derivante dalle ultime prestazioni poco brillanti.

Fonte: Sport Mediaset