Handanovic carica l’Inter

A pochi minuti dall’inizio del delicatissimo match di oggi contro l’Udinese, arrivano le parole di Samir Handanovic. Il numero uno sloveno carica la squadra ai microfoni di InterTV:

“Un crocevia per noi e per loro, sarà una partita tosta, importantissima. Mancano poche partite e non c’è più tempo di sbagliare. Non dipende solo da noi, ma nel calcio tutto è possibile. Noi ci crediamo ma dobbiamo fare il nostro dovere iniziando vincendo oggi. Il nuovo Friuli? So che i Pozzo sono stati sempre all’avanguardia in tanti settori e non mi sorprende il modo in cui lo hanno costruito”.