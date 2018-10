Ha snobbato l’Inter, ora è un desaparecido da 40 milioni

Mercato Inter : L’Inter lo aveva cercato con insistenza

(Mercato Inter) Nell’ultimo mercato è stato al centro di mille voci, ipotesi più o meno veritiere. L’Inter lo aveva cercato con grande insistenza ma senza poter concludere. Quello che sembrava certo era il suo passaggio alla Roma… sembrava, perché il blitz del Barcellona convinse Malcom ad un voltafaccia clamoroso, lasciando Monchi ed i giallorossi con un pugno di mosche in mano.

Al Barcellona però l’ex Bordeaux si è trovato di fronte ad una situazione per niente semplice, come ricorda il sito della Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Barca Valverde lo accolse con queste parole “Malcom è un calciatore molto giovane, di gran talento, che il club vede come un prospetto importante. Era da parecchio che la società lo cercava” Ecco appunto, “la società, non certo il tecnico. Che evidentemente del brasiliano sembra davvero non sapere cosa farsene“, chiosa la Gazzetta.

Panchina e tribuna

Da li in poi per Malcom è iniziato un vero inferno, con pochissimi minuti giocati, tanta panchina e, dulcis in fundo, la mancata convocazione per scelta tecnica per la gara contro l’Athletic Bilbao. Secondo la rosea Malcom è diventato “il calciatore che Valverde non voleva”, mentre l’emittente spagnola RAC1 dice che Valverde “non sa dove e quando farlo giocare”.

Insomma un capriccio da oltre 40 milioni di euro del Barcellona, per un giocatore che “escludendo Denis Suarez, al rientro da una grave lesione muscolare, e Cilessen, secondo portiere, è addirittura il calciatore blaugrana dal minutaggio più basso. Insomma, da oggetto del desiderio a desaparecido il passo è decisamente breve…”

