Grazie Cholo, magari qualche anno fa, oggi abbiamo cose più importanti

Inter News Simeone si ripete

(Inter News Simeone) L’Inter di oggi è come una bella donna che, passato un brutto malanno, torna a rifiorire e ad attirare su di sè le attenzioni di maschi arrapati. Il rientro in Champions League restituisce ai nerazzurri l’appeal perso negli ultimi anni, Suning garantisce progetti a lunga gittata e solidità economica, gli sponsor fanno la fila e moltiplicano il valore del brand.

Vestire quella maglia torna ad essere un traguardo per pochi, mentre in Europa si inizia a sentire puzza di nobiltà che stanno decadendo. E chi ha il talento nei piedi e agenti lungimiranti sa quanto sia importante saltare sul carro giusto al momento giusto.

A maggior ragione per chi frequenta le panchine e non il campo. Lì il posto è uno solo non 22 come in rosa. Una panca che dopo Josè Mourinho ha visto troppi inquilini sistemarsi provvisoriamente in attesa di andare a vivere in villa oppure sedicenti maghi dai calzini colorati ma con idee alquanto stinte.

Abbiamo aspettato, inutilmente

Oggi tocca ad un vecchio amico fare un fischio al suo antico amore. Un amante neanche vecchio, focoso come pochi, che ha vissuto e combattuto con quei colori sulle spalle in epoche non felicissime ma riempiendo di sé occhi e ricordi di tutta la gente nerazzurra come pochi altri. Il Cholo Simeone lancia ancora una volta da Madrid il suo urlo: Inter aspettami!

Bella forza Diego, ora che c’è la potenza di Suning ed il FFP che sta esaurendo i suoi effetti malefici. Quanto ci sarebbe piaciuto sentire queste dichiarazioni d’affetto, e magari vederle realizzate quando le cose andavano diversamente. Quando la tua garra sarebbe stato il 12mo uomo in campo, indispensabile visto che i primi 11 non bastavano a far uscire la tua amata Inter dai guai. Ma non è andata così.

Oggi solo un bel ricordo

No Cholo, l’Inter adesso non può guardare a cosa sarà tra due anni, l’Inter non può aspettare più niente e nessuno. L’anno scorso hai avuto la golden share in mano, te la sei giocata, hai fatto la tua scelta. Ora tocca ad un altro che non ha vestito i nostri colori ma ha la tua stessa fame, la nostra stessa fame. E per il futuro si vedrà, il nostro ha un orizzonte molto più breve del tuo contratto.

Le nostre stelle non possono aspettare i tuoi comodi, da troppo tempo non le vediamo, ora siamo li ad un passo da loro con Spalletti alla guida della biga magica. Ora è lui il nostro astronauta per le stelle, martedì sera il cielo e la notte sopra san Siro saranno in festa perchè chi porta i loro colori torna nell’empireo.

Fai la tua strada Diego, gli interisti ti seguiranno sempre con grande affetto e magari a primavera ci troveremo di fronte un paio di volte, una a Milano e una a Madrid. E se mai quelle due notti dovessero arrivare ci auguriamo che l’Inter di Spalletti si ricordi del Cholo. Quello in campo, solo quello.