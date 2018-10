Giuseppe Rossi, il verdetto sulla squalifica per doping, l’attaccante…

Giuseppe Rossi, il verdetto

Giuseppe Rossi non verrà squalificato, è stato scagionato dal Tribunale nazionale NADO Italia (presidente Adele Rando).

Il tweet di Pepito

Oggi è finito un incubo di 4 mesi! . Adesso voglio pensare solo al calcio e continuare a fare quello che amo più di ogni altra cosa! #giustiziafatta #grandeteam pic.twitter.com/36ZLdO2Kd0 — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) October 1, 2018

Queste le parole al termine del legale: “La buona fede di Giuseppe è stata capita – ha spiegato il legale -, non è stata decisa alcuna sanzione ma solo un richiamo, una nota di biasimo. Non capivamo come questa sostanza sia finita tra gli alimenti di Rossi, non c’è stata alcuna intenzionalità. Ha prevalso la linea della buona fede e della coerenza”.

Fonte: Gazzetta dello Sport