Giudice Sportivo | Higuain due giornate, Brozovic invece…

Giudice Sportivo, le sentenze

Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato ufficiale riguardante le sanzioni inflitte ai calciatori che non hanno tenuto un comportamento corretto sul terreno di gioco. Brozovic salterà la gara contro il Frosinone a San Siro, mentre per Higuain saranno due le giornate di squalifica.

Il comunicato della Lega

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara,

essendosi avvicinato al medesimo, all’atto dell’ammonizione per proteste al 38° del secondo

tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al

momento dell’allontanamento dal terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.