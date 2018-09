Gioia social per Politano dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna

Politano esulta si Instagram dopo la vittoria di ieri contro il Bologna

Matteo Politano ieri sera è stato tra i migliori in campo nella gara che ha portato la prima vittoria dell’Inter in questa stagione. Al dall’Ara i nerazzurri hanno conquistato per la prima volta i 3 punti contro il Bologna guidato da Pippo Inzaghi. La gara sembrava complicata, visto che i padrini di casa si difendevano in maniera molto organizzata. In molte occasioni tutta la squadra era schierata dopo la linea del pallone. A sbloccarla poi ci ha pensato Radja Nainggolan. Ma la rete del belga è stata propiziata da una bella azione proprio di Politano. L’ex Sassuolo in generale si è reso protagonista di una bella prestazione, fatta di qualità e quantità. Spesso Politano ha saltato l’uomo, ha creato imprevedibilità e vivacità in attacco. E oggi ha voluto festeggiare sul suo profilo Instagram questa vittoria. Il giocatore si è detto “Super felice per la prima vittoria in nerazzurro”.

Ecco le parole di Politano su Instagram

https://www.instagram.com/matteo_poli7/?hl=it