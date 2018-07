Gigi Buffon commenta il mercato dell’Inter. Queste le parole dell’ex juventino

Gigi Buffon commenta il mercato dell’Inter

Per la prima volta Gigi Buffon parla da ex juventino. Il prossimo portiere del PSG ha commentato il mercato dell’Inter

Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Nella lunga intervista esclusiva l’ex portiere della Juventus ha parlato, anche, delle sue vecchie rivali. Tanti i commenti sul mercato dell’Inter che, secondo le parole dell’ex capitano di Juventus e Nazionale, è il primo passo per tornare a lottare per lo scudetto.

Belle parole anche per Napoli e Roma, altre due squadre che Buffon vede in grado di impensierire il dominio dei bianconeri in vista della prossima stagione.

Le parole di Gigi Buffon

Ho visto che l’Inter sta facendo acquisti mirati, che possono cambiare la faccia della squadra e renderla più protagonista. La Roma mi è piaciuta molto l’anno scorso, soprattutto Di Francesco con i suoi messaggi che non cercavano mai alibi: un cambio di mentalità di cui la Roma aveva bisogno.

Il Napoli? Ha fatto una stagione incredibile, ad un certo punto pensavo vincessero il campionato. Perché determinate situazioni sembrava avessero avvantaggiato loro. Invece la nostra forza mentale e l’esperienza ha fatto sì che riuscissimo a dare l’ultimo colpo di coda. Hanno giocato un calcio meraviglioso che ha fatto innamorare tifosi non napoletani, questo accresce il rammarico per l’Europa League: poteva essere protagonista fino alla fine