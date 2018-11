Gian Piero Gasperini: “Non tutti gli interisti mi odiano” (GDS)

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta fresco di vittoria proprio ai danni dell’Inter, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Tra gli argomenti trattati il rapporto con il Presidente Moratti e i tifosi nerazzurri, e la sua difesa a 3:

Gian Piero Gasperini su Moratti e la difesa a 3

«Ho rivisto Moratti la prima volta dopo anni in tribuna a San Siro, per Inter-Barcellona. È stato cordiale. Anche molti altri interisti. Non mi odiano tutti».

«Difesa a 3? Io veramente l’ho imparata da Ajax e Barcellona, anche se in Italia tutti ripetevano che in Europa non funziona. Quando arrivai all’Inter la facevano in pochi, ora la situazione è cambiata. Marcatura a uomo? Se un mio giocatore attraversa il campo per inseguire un avversario e molla il suo posto, mi arrabbio di brutto».

fonte: Gazzetta dello Sport