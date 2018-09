Giampaolo svela un retroscena sull’Inter, parole a sorpresa del tecnico

Il tecnico svela: “Abbiamo preparato la gara contro l’Inter solo con i video”

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo teme e non poco l’Inter. Per il tecnico “tanti i dubbi di formazione e pochi giorni per preparare la partita”.

Il tecnico ha definito «la sfida contro l’Inter è un appuntamento al buio». Il tecnico sa che la Samp contro la Fiorentina mercoledì sera ha speso moltissimo per cercare di raddrizzare la partita. “Bisogna recuperare le energie perché ci aspetta una gara impegnativa – spiega Giampaolo –. Che si giochi contro l’Inter è meglio perché il livello di attenzione sale in automatico. I nerazzurri, però, hanno avuto un giorno in più per recuperare”.

Giampaolo diversi dubbi di formazione

Per questo motivo la marcia di avvicinamento alla sfida di stasera è stata contrassegnata da tanto riposo e poco lavoro sul campo: giovedì e ieri niente allenamento: “La partita la prepareremo con i video”. Caprari, Ramirez e Kownacki sono in dubbio. Se non dovessero recuperare né Caprari né Ramirez, scatterebbe il piano d’emergenza con Praet utilizzato come trequartista”.

Ci saranno novità in formazione perché l’allenatore deve fare i conti con molti giocatori non al top. Le uniche certezze sono Quagliarella e Defrel in attacco. Giampaolo rilancerà in difesa Bereszynski sulla fascia destra difensiva al posto di Sala, mentre Praet a centrocampo sostituirà Linetty mentre Jankto dovrebbe dare il cambio a Barreto.

Fonte: GDS