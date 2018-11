Germania Olanda: difesa olandese un disastro. E de Vrij…

Germania Olanda, un primo tempo da dimenticare per gli olandesi, gravi errori difensivi sulle reti segnate dai tedeschi

Germania Olanda, basta un punto agli olandesi per qualificarsi alle Final Four della Nations League, ma a fine primo tempo la squadra di Koeman è sotto 2-0. Due gravi errori difensivi hanno spianato la strada alle reti dei padroni di casa.

La coppia centrale formata da de Ligt e Van Dijk non sta rendendo al meglio. Sui due gol della Germania, de Ligt non è stato perfetto. Il gol del vantaggio tedesco ha portato la firma di Werner, attaccante del RB Lipsia. Un potente destro al volo, con de Ligt che ha lasciato troppo spazio all’attaccante tedesco. La seconda rete è nata da un lancio dalle retrovie per Sane. De Ligt ha sbagliato l’intervento in anticipo, con Sane che ha potuto mettere giù la sfera e calciare di sinistro, trovando una deviazione decisiva di Tete che non ha lasciato scampo a Cillessen.

De Vrij in panchina

Ancora una panchina per il difensore nerazzurro Stefan de Vrij. E’ chiaro che la coppia titolare è formata da de Ligt e Van Dijk, ma dopo la prima frazione di gara di questa sera, il commissario tecnico olandese dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di dare una chance a de Vrij.

Il difensore nerazzurro è stato praticamente perfetto in questa prima parte di stagione. Al fianco di Milan Skriniar, il giocatore olandese ha fornito ottime prestazioni, aiutando i nerazzurri ad essere la difesa meno battuta della serie A, fino al clamoroso crollo di Bergamo.